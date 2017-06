関東地方もついに梅雨入りし、これから蒸し暑くジメジメしたお天気が続きそうです…。お天気が悪いと気分まで落ち込みがちですが、そんな暗い気持ちを吹き飛ばしてくれるような絶品デザートドリンクが、 スターバックス に登場します!チョコレートケーキが丸ごと1つON!6月14日(水)からスタバの期間限定新メニューとして販売開始されるのは、「チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with 抹茶ショット」(税抜620円、Tallのみ)。写真ではちょっとわかりにくいかもしれませんが、なんとこのフラペチーノ、トップにチョコレートケーキが丸ごと1つのっているんです!こんなに大きなチョコレートケーキが、丸ごと1つ♡一体どうやって飲むの!?…と戸惑ってしまいそうですが、ケーキの上から豪快にワイドストローをさして、そのまま吸い込めばOK♡ケーキがやわらかいので、ストローでスイスイ飲み進めることができますよ♩肝心のお味はというと、ビターな味わいのチョコレートケーキと濃厚な抹茶ソースがからみ、まるでリッチなデザートを食べているみたい!バニラ風味のフラペチーノには、クラッシュしたアーモンドが混ぜられているので、カリカリとした食感も楽しむことができます♡ちなみにスターバックスの広報さんによると、このドリンクは最初にストローでケーキを崩し、フラペチーノに混ぜて飲む方法がオススメだそうです♡コーヒーバージョンも発売また今回は、「チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with 抹茶ショット」の発売から約10日後の23日(金)に、このフラペチーノのコーヒーバージョンも登場!「チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with コーヒーショット」は、抹茶ショットをコーヒーショットにチェンジした商品で、コーヒーならではのほろ苦いちょっとオトナな味わいとなっています♡もちろんこちらも、チョコレートケーキが丸々のっていますよ♩夏本番まであと少し。憂鬱な雨の季節を、贅沢なデザートフラペチーノで乗り切りましょ♡【販売期間】チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with 抹茶ショット6月14日(水)〜7月13日(木)チョコレート ケーキ トップ フラペチーノ with 抹茶ショット6月23日(金)〜7月13日(木)※ともになくなり次第終了スターバックス(まとめ)