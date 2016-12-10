ケーシー・マギーは、読売ジャイアンツに所属するプロ野球選手。1982年10月12日生まれ、アメリカ合衆国出身。
また、マギーとカミネロとは来季の契約を結ばないことも発表
スポニチアネックス
マギーは、成績以上に貢献度が高く、今の巨人に必要な選手だと野球担当記者
NEWSポストセブン
36歳のマギーは「どんなスポーツでもチームの若返りはある」と涙していた
日刊ゲンダイDIGITAL
昨季はチームで2冠を達成したものの、打撃に陰りが見え始めていたという
スポーツ報知
去就の決断については「球団がどういう判断をするか」が大前提だとコメント
デイリースポーツ
打率.318はリーグトップで、17本塁打74打点と打線に欠かせない存在という
BASEBALL KING
シーズン41二塁打となり、球団記録を63年ぶりに更新
第1打席にヒットを放ち、日米通算1000安打を達成
野村弘樹氏は21日のDeNA戦で「動きという点では不安」と指摘
延長10回、マギーの決勝2点打で競り勝ち、連敗を2で止めた
マギーが好調を維持しているため村田修一をスタメン起用できない「誤算」
東スポWEB
米国では野球を「楽しい」と表現し、「緊張」という言葉は使わないという
Sportiva
3点を追う7回での見逃し三振判定に、怒りをあらわにしたマギー
楽天でプレーしていた2013年に比べて「10キロは太ったんじゃないか」と指摘
軽快な動きでバックハンドトスも難なくこなし、33度の守備機会で失策はゼロ
「明らかに太りすぎだよ」と動きの鈍さを指摘する巨人OB
元楽天のマギーは一塁か三塁を守れるが、一塁は阿部慎之介の専任が決定
三塁手ではマギー、一塁では阿部慎之助とポジションを争うことになる