BE:FIRSTの元メンバーで俳優の三山凌輝（27）が、公演中のミュージカル「愛の不時着」で共演中の元宝塚トップ娘役の花乃まりあ（33）と、シティーホテルで密会を重ねたと、7月23日発売の「週刊文春」が報じた。

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三山は昨年8月に俳優の趣里（35）との結婚を発表し、9月下旬には第１子誕生の発表をしている。密会相手の花乃も、2021年に一般男性と結婚し、2024年7月に第１子を出産しており、両者ともに既婚者かつ幼い子どもを持つ親でもある。

文春報道に対し、花乃の事務所は公式サイトで報道内容が事実であることを認め、謝罪文を掲載。三山も事務所のHPに、《報道内容につきましては、舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です》と認めているが、あくまで作品や役柄について理解を深めるためだったと説明している。

三山といえば、昨年4月にも「週刊文春」で人気YouTuberで実業家のRちゃん（29）との婚約破棄トラブルが報じられ、趣里との結婚発表が延期された経緯もある。一部で、趣里の両親である水谷豊（74）と伊藤蘭（71）が結婚に反対しているという報道もあったが、２人がそれぞれ自身のインスタグラムで結婚・妊娠を発表した際、伊藤は「趣里 心からおめでとう」「母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね」と投稿。それを契機に趣里との親子ツーショットも解禁した。

さらに、水谷が企画・監督・脚本・プロデュース・主演の1人5役を務める映画「Piccola felicita〜小さな幸せ〜」では、趣里と親子初共演を果たし、11日行われた都内舞台挨拶では父娘揃って登壇した。

■三山の浮気は“想定の範囲内”であるものの…

「水谷さんは昨年、女性誌の直撃を受けた際には憮然とした表情で『何も聞いていないのでね』と結婚に対し祝福ムードではないことを感じさせる態度でしたが、第１子誕生後は、所属事務所を通じて《趣里、凌輝おめでとう！》とコメントを出すなど、態度を軟化させています。いわゆるデキ婚だったこともあり、２人の結婚を反対するよりも、親として２人のためにフォローできることはするという方向に切り替えたことがうかがえます。ですが一方で趣里さんに『（夫の）浮気などの女性トラブルが起きたとしても、絶対に助けないからね』と伝えたとも報じられており、起こってほしくないことが起こってしまったという状況ではないでしょうか」（女性誌記者）

スキャンダルの多さだけでなく、三山は趣里の妊娠中から、大型犬を2匹も迎えており、その身勝手さに批判の声も上がっていた。そんな中で起こった三山の今回の“裏切り愛”はある意味で想定の範囲内だろうが、それでも水谷夫妻が、愛娘に離婚を簡単に勧められない事情があるという。

「親の反対を押し切ってまで結婚をし、子どもを作った趣里さんの意思を尊重してあげたいという思いと、やはり孫の存在が大きいため、簡単に三山さんとの離婚を勧めるわけにはいかないというところでしょう。ですが、世論としては趣里さんに対して《自分の選択が親の顔に泥を塗ったんだって自覚してほしい》と厳しい目も向いており、両親としてはさらに心痛を重ねる結果になっているようです」（同）

三山と結婚したことは、やはり趣里にとっては"親不孝"だったのかもしれない。

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