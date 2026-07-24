熱中症とみられる男性が運転する車が、駐車場に突っ込む事故がありました。きのう午後4時半すぎ、東京・立川市若葉町の飲食店の駐車場で「壁に車両が突っ込んでいる」と目撃者から110番通報がありました。車を運転していたのは50代の男性で、熱中症とみられ、病院に運ばれましたが重篤な状態だということです。男性は飲食店の向かいにある店で買い物をしたあと、事故を起こしたとみられています。立川市の近くで観測地点がある府中