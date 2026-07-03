◇セ・リーグ 中日1―0巨人（2026年7月3日 バンテリンD）

中日・大野雄大が圧巻の投球を見せた。8回を投げて被安打2、無失点。全くツケ入るスキを見せず、今季6勝目を挙げた。

「真っすぐが走っていたので、自信を持って投げられたし、投球も組み立てられた」

これで巨人戦通算24勝目。川上憲伸と並んで、チーム歴代6位に浮上した。バンテリンドームの巨人戦は、今季3戦3勝。7回1失点で黒星のついた東京Dのマウンド（6月20日）を含めても、防御率は圧巻の0・29をマークする。

この日は、球団の新マスコット「ブラックドアラ」がバンテリンドーム初登場。ドアラとともに、けん玉対決などでスタンドを盛り上げた。ブラックドアラのアイディアを出したのが、「90周年広報アンバサダー」を務めるロックバンド「サカナクション」の山口一郎。親交のある大野も、登板の合間に「新参者」の動きをチェックしていた。

「いつものドアラと動きが違うなあ、と思っていました。（お立ち台で）よろしくお願いします、とは言いましたよ。これから慣れていけばいいな、と」

もちろん、投手陣、そしてチームの「顔」として、助言も忘れない。

「もっと悪い感じでいったほうが面白いかな、とは思いましたね。ブラックなんで、メチャクチャした方が面白いと思います」

ベテランの「金言」が、果たしてブラックドアラに届くことは――。