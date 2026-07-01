元フジテレビアナ・勝野健、読売テレビ『かんさい情報ネットten.』でリポーターとして加入「結婚を機に京都へ移住」【コメントあり】
読売テレビの夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金 後3：50 ※関西ローカル）に7月から元フジテレビアナウンサーの勝野健がリポーターとして出演することが発表された。
【画像】『かんさい情報ネットten.』メインキャスターを務める中谷しのぶ＆足立夏保
千葉県出身の勝野アナは、結婚を機に京都への移住を決意。『ten.』では、関西各地の魅力を届ける中継コーナーを不定期で担当する。
■勝野健アナコメント
結婚を機に京都へ移住し、関西で新たな一歩を踏み出すことになりました。関西については、まだまだ知らないことも多いですが、だからこそ視聴者の皆さんと同じ目線で、現場で出会う人や街の魅力を一つひとつ学びながら、丁寧にお伝えしていきたいと思っています。「ten.」のリポーターとして、関西の皆さんの暮らしに寄り添えるよう、精一杯努めてまいります。
【番組概要】
『かんさい情報ネットten.』
毎週月曜日から金曜日 午後3時50分〜午後7時00分OA
【出演】
中谷しのぶ（ytvアナウンサー） ※月・水・木・金
足立夏保（ytvアナウンサー） ※火
【画像】『かんさい情報ネットten.』メインキャスターを務める中谷しのぶ＆足立夏保
千葉県出身の勝野アナは、結婚を機に京都への移住を決意。『ten.』では、関西各地の魅力を届ける中継コーナーを不定期で担当する。
■勝野健アナコメント
結婚を機に京都へ移住し、関西で新たな一歩を踏み出すことになりました。関西については、まだまだ知らないことも多いですが、だからこそ視聴者の皆さんと同じ目線で、現場で出会う人や街の魅力を一つひとつ学びながら、丁寧にお伝えしていきたいと思っています。「ten.」のリポーターとして、関西の皆さんの暮らしに寄り添えるよう、精一杯努めてまいります。
【番組概要】
『かんさい情報ネットten.』
毎週月曜日から金曜日 午後3時50分〜午後7時00分OA
【出演】
中谷しのぶ（ytvアナウンサー） ※月・水・木・金
足立夏保（ytvアナウンサー） ※火