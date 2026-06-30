売れるネット広告社グループはストップ高の水準となる５７８円に買われ、その後同水準でカイ気配のまま張り付いている。同社は３０日、新会社ＢＣＤＣ．Ａｉ．ＧＰＵＤａｔａＣｅｎｔｅｒを７月１５日に設立すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。液浸冷却ＧＰＵデータセンターを中核に据えたＡＩインフラ事業に参入するとともに、インフラを活用したＡＩサービス群を一体的に提供してい