163.20エンベロープ1%上限（10日間） 162.38ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 162.18現値 161.5910日移動平均 161.44一目均衡表・転換線 160.8721日移動平均 160.63一目均衡表・基準線 159.97エンベロープ1%下限（10日間） 159.36ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.64100日移動平均 158.12一目均衡表・雲（上限） 157.88一目均衡表・雲（下限） 156.6