サンノゼ市に設置されていた桃太郎像提供：岡山市 岡山市の姉妹都市、アメリカ・サンノゼ市で盗難に遭った「桃太郎像」の再設置に向けて、寄付金約340万円が集まりました。 岡山市は、姉妹都市であるアメリカ・サンノゼ市に寄贈した「桃太郎像」が2025年盗難に遭ったことを受けて、2026年3月～6月12日まで寄付やクラウドファンディングで再設置に向けた費用を集めていました。 市によりますと、目標金額30