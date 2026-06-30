新潟県を含む北陸地方では、7月9日頃からかなりの高温が予想されています。新潟地方気象台が29日に発表した「高温に関する早期天候情報」によると、7月9日ころからの５日間の平均気温は平年より2.7℃以上高くなる見込みです。北陸地方の気温は、向こう１週間程度は平年並ですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、7月9日頃からはかなり高くなる可能性があります。2週間気温予報によると7月9日から日中の気温が30℃を超