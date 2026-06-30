河北省衡水市の金属ネット製造・販売・技術サービス一体型企業、安平糸網集団の工場で、ロボットアームを操作してネット製品を加工する従業員。（６月５日撮影、衡水＝新華社記者／呉青昊）【新華社北京6月30日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が30日発表した6月の製造業購買担当者景気指数（製造業PMI）は50.3で、前月に比べ0.3ポイント上昇した。非製造業購買担当者景気指数（非製造業PMI）は50.2