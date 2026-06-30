国会内で開かれた、北陸新幹線の延伸ルートを再検討する与党整備委員会の会合＝30日午前北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸ルートを再検討する与党整備委員会の会合が30日、開かれた。京都府の西脇隆俊知事、京都市の松井孝治市長から、八つのルート案の一つで現行計画の「小浜京都ルート」について意見を聴取。松井市長は、地元の財政負担の重さを指摘し、解決されなければ「受け入れは簡単ではない」と訴えた。小浜京都ル