午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５５６、値下がり銘柄数は９５５、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、機械、銀行など。値下がりで目立つのは輸送用機器、水産・農林、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS