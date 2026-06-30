１６日に３１歳の誕生日を迎えた、元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄が２８日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のビジュアルを披露した。「バースデーイベントお越しいただいた皆様、ありがとうございました♡」と投稿。純白のノースリーブのスリットドレスでポーズを取る様子や、特大ケーキを手に、笑顔を浮かべる様子などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「かっわぃぃぃ」「バッチリ決まって似合ってま