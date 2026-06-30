「10秒過ぎたらもうダメ」「今日は３Ａのタコマ・レイニアーズというチームに来ています。朝９時に起きて近くのスターバックスで朝食を摂り、コーヒーを飲みながら今日の練習メニューをチェック。試合開始は夕方６時でしたが、11時過ぎには球場入りして、アプリで英語の勉強をしていました。勉強といっても中学英語レベルですけどね。選手やコーチ仲間との会話の中でわからない単語や表現が出てきたら翻訳アプリを使うのですが、そ