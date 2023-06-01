◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）ブラジル戦に先発出場したＭＦ中村敬斗のソックスに注目が集まっている。１次リーグ第３戦のスウェーデン戦では、ソックスを短く下げたはき方やふくらはぎ部分に穴を開けていた点について、主審から規律違反の指摘を受けた中村。試合中にピッチの外に出てソックスをはき直していた。ブラジル戦ではすねあたりまでソックスを下げ