木原稔官房長官中国政府が軍民両用品目の輸出規制リストに日本の20企業・団体を追加したことを受け、日本政府は29日、中国側に強く抗議し、撤回を求めた。木原稔官房長官が記者会見で明らかにした。木原氏は今回の措置について「決して許容できず、極めて遺憾だ」と批判。「措置の内容や影響を精査し、必要な対応を行う」と強調した。今年1、2月に公表された中国による輸出規制強化に触れ「わが国のみをターゲットとした措置は