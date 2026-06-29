2026年3月、徳島市の書店に何者かが侵入し、ゲーム機などを盗んだ事件で、兵庫県警や徳島県警などは、奈良県の男ら4人を逮捕しました。逮捕されたのは、奈良県五條市の建設業の男・27歳と、当時18歳の少年3人です。警察によりますと、建設業の男らは、3月31日午後11時40分ごろ、徳島市川内町の「平惣徳島店」にガラスを割って侵入した上、ゲーム機など11点、販売価格約30万円相当を盗んだ建造物侵入と窃盗の疑いが持た