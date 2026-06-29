NTTドコモは29日、京セラ製の高耐久スマホ「DuraForce EX2 KC-S704」を9月下旬以降に発売すると発表した。すべてのドコモ取扱店で販売される。 「DuraForce EX2 KC-S704」は、企画から製造、修理サポートまでを日本国内で行う日本製スマートフォンだ。 搭載する「LEDエイマー」で照準を合わせられるバーコード読み取り機能や、電源オンのままバッテリー交換できるホットスワッ