NTTドコモは29日、京セラ製の高耐久スマホ「DuraForce EX2 KC-S704」を9月下旬以降に発売すると発表した。すべてのドコモ取扱店で販売される。

「DuraForce EX2 KC-S704」は、企画から製造、修理サポートまでを日本国内で行う日本製スマートフォンだ。

搭載する「LEDエイマー」で照準を合わせられるバーコード読み取り機能や、電源オンのままバッテリー交換できるホットスワップ対応の仕様、米国MIL規格（MIL-STD-810Hの21項目）に準拠した高い耐久性などが特徴。泡ハンドソープでの洗浄試験もクリアした。

本体にはアプリ起動や着信応答を設定できる「ダイレクトボタン」を2つ備え、「グローブタッチ機能」により作業用グローブを着けたままの操作も可能。バッテリー消費や電波干渉を抑えたい現場ニーズに応え、イヤホンジャックを搭載する。

また、国内のスマホとして初めて、920MHz帯の新しいWi-Fi規格「Wi-Fi HaLow」（IEEE 802.11ah）に対応した。従来のWi-Fi網や4G／5G回線がない場合でも、Wi-Fi HaLow対応機器との接続や、DuraForce EX2同士でのコミュニケーションが可能。

なお、高性能バーコード読み取り機能とLEDエイマーの利用には別途ライセンスの購入が必要。

項目 内容 メモリー／ストレージ 8GB／128GB 外部メモリー microSD最大2TB ディスプレイ 約5.8インチHD+ バッテリー容量 4150mAh アウトカメラ 約5000万画素 インカメラ 約800万画素 大きさ 166mm×79mm×13.9mm 重さ 250g 防水 IPX5/IPX7/IPX8 防塵 IP6X FeliCa 対応 SIM nanoSIM/eSIM 生体認証 指紋認証/顔認証 充電 USB-C 受信時最大速度 5G：1.9Gbps4G：788Mbps 送信時最大速度 5G：218Mbps4G：131.3Mbps