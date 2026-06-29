イエメン西部を実行支配するフーシ派の最高指導者であるアブドゥル・マリク・アル・フーシ氏は、イエメン暫定政府を支援するサウジアラビアに対する軍事行動を警告した。フーシ派に対する経済封鎖が背景。 この動きを受けて、親サウジのハドラマウト部族同盟がイエメン中部に位置するリヤン・ムッカラー国際空港付近に終結したもよう。親サウジの武装組織とフーシ派の衝突が警戒されている。