過去最高となる6万人超の来場者の視線をクギづけに！小雨を沸かすような熱気を帯びながら、スーパー耐久シリーズ第３戦『ＮＡＰＡＣ富士24時間レース』（６月５〜７日）が、富士スピードウェイで開催された。今年は過去最高の６万４９００人が来場。日本唯一の″オールナイトレース″に酔いしれた。熱戦に彩りを添えたのが、全国から集結した100人超えの美しきレースアンバサダーたちだ。レース前のピットウォークでは、彼女たちを