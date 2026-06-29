【ヒューストン共同】サッカー日本代表の森保一監督は28日、ヒューストン競技場で記者会見し、ブラジルとのワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦へ「歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい」と述べた。