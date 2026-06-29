熊本市の上通アーケードに、創業130年を超える老舗「長崎書店」があります。 【写真を見る】「カルテをもとに“あなたへの本”届けます」 10年で約4割の書店が減少…逆境の中で変わる 街の本屋さん 午後7時、通常の営業が終わると始まったのは無人営業です。 ドアは閉まっていて、客はスマートフォンでドアの横にある二次元コードを読み取り、入店する仕組みです。 店員のいない朝と夜の時間帯でも本