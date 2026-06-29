日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。義ノ富士（伊勢ケ浜）が新小結昇進を果たした。東前頭２枚目だった先場所は、１１勝４敗で敢闘賞を獲得した。伊勢ケ浜部屋からは春場所の熱海富士に続く新三役昇進。熊本出身では１７年初場所の正代以来、戦後９人目となった。日大からは２２年九州場所の翔猿以来、１９人目。