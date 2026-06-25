大分市の幼稚園で25日、大分東明高校のフィジー人留学生によるラグビー教室が開かれ、子どもたちが元気に体を動かしました。 【写真を見る】大分東明高校フィジー人留学生によるラグビー教室幼稚園児とパス回しやラインアウトで交流 大分市の千代町幼稚園では、国際交流の一環として年に3回、大分東明高校のフィジー人留学生を招いたラグビー体験教室を行っています。 25日は年長の5才児