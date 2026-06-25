初戦のオランダ戦を2-2で引き分け、続くチュニジア戦では4-0の快勝を収めたサッカー日本代表。グループリーグ通過をかけ、26日午前8時（日本時間）にスウェーデン戦が行われる予定だ。【写真】代表取締役のメールを公開！本田の呼びかけに応えた家具メーカー家具メーカーが本田圭佑に呼応「現在日本は勝ち点4でグループリーグ2位。今大会はレギュレーションが変更になり、3位でも決勝トーナメントに進める可能性が残りますが、現