スイス代表がグループB首位で決勝トーナメント進出を決めた。FIFAワールドカップ2026・グループB第3節（最終節）が現地時間24日に行われ、スイスは開催国のカナダ代表と対戦。後半開始早々の46分にヨハン・マンザンビの折り返しにルベン・バルガスが合わせて先制すると、57分にはマンザンビが2戦連発となる追加点を挙げる。その後のカナダの反撃を1点に抑え、2−1で試合を締め括った。初戦こそ格下のカタール代表とドローに