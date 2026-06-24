真っ赤に色づいたイチゴ。夏から秋にかけて採れる安曇野生まれの新品種「あまあづみ」という夏秋イチゴです。24日朝6時すぎ、安曇野市三郷明盛にある、なないろ農園では、「あまあづみ」の収穫がピークを迎えていました。なないろ農園 山田太一さん「毎朝収穫です」「あまあづみ」は、約8年かけて開発され、去年、本格デビューした安曇野生まれの夏秋イチゴ。JAあづみ管内には、55軒の夏秋イチゴ農家がありますが、ま