長野県大町市で23日、女性がクマに顔などをひっかかれ、けがをしました。クマによる人身被害は今年度、県内で初めてで、県は北アルプス地域に「ツキノワグマ出没警報」を出して、注意を呼び掛けています。大町市によりますと、23日午後2時半ごろ、大町市平にある源汲橋下流の河川敷で、犬の散歩をしていた40代の女性がクマに顔と腕をひっかかれ、けがをしました。女性は医療機関を受診し、入院したものの、現在は、退院していると