牧草ロールを勝手に売却し横領したとして、ＪＡ釧路太田の元職員の男が逮捕・送検されました。男は「およそ８年前から横領していた」と話しているということです。業務上横領の疑いで逮捕・送検されたのは、ＪＡ釧路太田の元職員・阿野佳将容疑者５６歳です。阿野容疑者は２０２３年１０月、ＪＡ釧路太田が保管していた牧草ロール６４本を、合計６４万円で売却し、横領した疑いがもたれています。その後の警察への取材