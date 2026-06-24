清春が6月19日、オフィシャルYouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』にて、かまいたちの山内健司をゲストに迎えた最新動画を公開した。古着を愛する二人が、古着の名店を舞台に総額26万円超えの爆買いをするなど、ヴィンテージTシャツを前に熱いトークを展開する。ロケではヴィンテージショップ“LABORATORY(R)”を訪問。Tシャツを千数百枚所有するという山内は、希少なTシャツを高額で購入した過去のエピソードや、オンラインシ