森保一監督の下で8年の歳月をかけ、ケミストリーを深めてきた日本。その結束力を世界が恐れている(C)Getty Imagesどうやら今大会の日本は一味違うぞ――。そんな雰囲気が世界規模で広まっている。北中米ワールドカップ（W杯）で、森保一監督率いる日本代表はグループFでの2試合を終え、1勝1分けの勝点4でオランダ代表に次ぐ2位と好位置につけている。決勝トーナメント進出も目前し、サムライブルーに対する警戒網はかつてない