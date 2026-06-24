6月27日・28日の2日間、大阪南港ATCホールで関西最大級の馬の祭典「第6回 OSAKAホースフェア」が開催される。28日に行われるスペシャルトークショーでは、モデルでタレントで俳優のトラウデン直美と、馬場馬術日本代表の岩粼（郄田）茉莉亜が乗馬の魅力や馬との絆について語る。「OSAKAホースフェア」は、馬の魅力を広く発信するとともに、引退馬保護活動を推進し、「人馬共生社会」の実現を目指すイベント。6回目