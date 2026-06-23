FRUITS ZIPPERが7月15日にリリースする5thシングルCDのタイトルが『ぱわーオブらぶ / センセーション』に決定。また、CDジャケットおよび収録曲も公開となった。 （関連：【画像あり】FRUITS ZIPPER、5thシングルCD『ぱわーオブらぶ / センセーション』全3形態のジャケット写真） 本作には、「ぱわーオブらぶ」「センセーション」の両A面表題曲をはじめ、全形態共通で4周年アリ&#