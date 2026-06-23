FRUITS ZIPPERが7月15日にリリースする5thシングルCDのタイトルが『ぱわーオブらぶ / センセーション』に決定。また、CDジャケットおよび収録曲も公開となった。

（関連：【画像あり】FRUITS ZIPPER、5thシングルCD『ぱわーオブらぶ / センセーション』全3形態のジャケット写真）

本作には、「ぱわーオブらぶ」「センセーション」の両A面表題曲をはじめ、全形態共通で4周年アリーナツアーのテーマソングである「ふるっぱれーど」を収録。初回限定盤には、東京ドーム公演で初披露された「成長期なので。」、FRUITS ZIPPER盤にはメガネブランド Zoffとのタイアップ曲「君と目があったとき」がそれぞれ収録される。

また、今回は全3種類のジャケット写真が公開。ブックレットとメンバー全7種の推しジャケットが封入される初回限定盤は、白を基調としたモード感あふれる衣装に身を包んだ大人なメンバーが写し出されており、FRUITS ZIPPER盤と通常盤はアイドルらしさ全開のカラフルでキュートな衣装のメンバーたちが登場している。

さらに、表題曲「センセーション」が、メンバーの鎮西寿々歌が初の単独主演を務める映画『だぁれかさんとアソぼ？』とのコラボソングに起用。SP予告では、初公開となる戦慄の絶叫シーンからスタート。軽快さの中にもどこか不穏さを感じさせるサウンドが、作品の世界観とシンクロし、映像のラストでは〈ねぇ、アソぼ？〉という歌詞が耳に残る仕上がりとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）