「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をわかりやすくコミカルな漫画で描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。なかでも、母親の自宅介護と看取りがテーマのコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は、親との死別に向き合うなかで複雑に揺れ動く感情を描き、同世代から大きな反響を集め2023年に書籍化された。※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や