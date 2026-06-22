熊本市にある熊本マリスト学園中学校で、男子生徒に対するいじめ8件が認定されました。「被害者に寄り添った学校の体制を求めたい」。22日、両親が語りました。この問題は、2023年に熊本マリスト学園中学校に入学した男子生徒が、複数の同級生から暴言や暴力を受けて適応障害などを発症し、2025年3月に転校したものです。 学校や熊本県などによりますと、2024年10月、保護者が「重大事態」を申し立てました。弁護士など3人か