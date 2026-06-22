北中米W杯グループF第2節でチュニジア代表を4-0で粉砕した日本代表に対し、英『スカイスポーツ』のサッカー記者も「感銘を受けた」と賛辞を贈っている。現地時間20日に行われた日本vsチュニジア。前半4分にMF鎌田大地の巧みなヒールショットで試合を動かした日本はゴールラッシュを披露する。31分にFW上田綺世、後半24分にMF伊東純也が決めると、38分には上田がこの日2点目を記録し、4-0の大勝を収めた。W杯での大勝劇に『ス