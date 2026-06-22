ダイハツ「“4人乗り”軽トラ」万能すぎて“反響殺到”！世界中の自動車メーカーが集うモーターショーの会場では、最新の技術やデザインを提案する様々なクルマが出展されます。そのなかには、量産に至ることなく幻となってしまったものの、発表から長い年月が経過しても今なお語り継がれている魅力的なモデルがいくつも存在。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“4人乗り”軽トラ」です！（11枚）日本の軽自動車市場