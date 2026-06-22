22日の日経平均株価は前週末比1103.90円（1.55％）高の7万2353.96円と8日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は789、値下がりは725、変わらずは42。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を245.38円押し上げ。次いでフジクラ が201.13円、イビデン が125.04円、ＳＢＧ が107.00円、アドテスト が103.78円と続いた。 マイナス寄与度は126.31円の押し下げでファストリ がトップ。以下、太