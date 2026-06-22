日経平均株価は週明けも上昇しています。6営業日連続で取引時間中の最高値を更新し、初めて7万2000円台をつけました。【映像】日経平均株価の変動きょうの日経平均は200円近く下落して取引が始まりました。しかし間もなく上昇に転じると、19日につけた取引時間中の最高値7万1952円を上回り、初めて7万2000円台をつけました。上げ幅はその後一時、900円を超えました。市場関係者は、「AI・半導体関連企業の業績への期待感が