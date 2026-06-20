熊本市はことし秋以降に予定している上水道基本料金の無償化の期間を3か月から4か月に延長する方針を示しました。熊本市は、ことし4月に、家庭用上水道の基本料金について3か月間の無償化を掲げていましたが、期間を4か月に延長する方針を固め、6月議会に追加予算を提案します。 市は延長の理由について「国の重点交付金の追加を受けて速やかに公平性のある支援を行うため」としていて、ことし秋以降の実施を目指しています。