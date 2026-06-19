PEOPLE 1が、書き下ろした新曲「生活」にのせた、MAPPA制作による「MAPPA 15th Anniversary Movie」が「MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会」にて公開されたことを発表した。同じ時代を生きる人々の営みや、それぞれが自らの手で人生を選択しながら前へ進んでいく姿に思いを馳せ、聴く人の心に寄り添う楽曲「生活」と共に、音楽の情感を繊細に表現したアニメーションが世界観を鮮やかに彩る映像作品になっているという。楽曲は、M