2026年6月12日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本アニメは以前ほど人気がない気がする。気のせいだろうか？」と問い掛ける投稿があった。この投稿に対し、中国のネットユーザーからは「やっぱり昔のアニメのほうが面白い気がする」「ストーリーの質は確実に落ちている気がする」「人気自体はまだあると思う。でも昔ほど面白くない」「確かに。この数年はほとんど昔のアニメばかり見ている」「最近の作品は世界観のつくり込みがど