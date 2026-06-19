毎年、梅雨の時期にフケやかゆみが出やすいと感じることはありませんか。この場合、どのようなメカニズムが働いているのでしょうか。自宅でできる対処法や、髪をまとまりやすくする乾かし方など、梅雨に知っておきたい豆知識について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【知らなかった】梅雨に洗面所で髪を乾かすのはNG？ ツヤ髪に仕上げる理想の“環境”とは梅雨は皮