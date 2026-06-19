（台北中央社）外交部（外務省）は19日、中国とミャンマーが17日に発表した共同声明で、ミャンマーが中国による台湾の統一を支持するなどといった内容が含まれていたことについて、中国の代表権を巡る国連総会2758号決議（アルバニア決議）を誤って引用して台湾の主権を貶める意図があり、これらの言説は中国が武力で台湾を統一する立場を容認するものだとして、厳しく非難すると発表した。また中華民国台湾と中華人民共和国は互い