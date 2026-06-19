「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」ジャケ写 ONE OK ROCKが11thアルバム『DETOX』を引っ提げ、日本中を熱狂に巻き込んだスタジアム＆ドームツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』。その中から、2025年8月31日に横浜・日産スタジアムで行われた伝説のステージが、映像作品「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM」としてDVD & Blu-rayで7月29日にリリースされる。