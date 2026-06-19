今年３月、スキージャンプのワールドカップで初優勝するなど、公務員ジャンパーとして活躍する山形市役所の内藤智文選手に、きょう県産の米や山形牛などが贈られました。 【写真を見る】“二刀流”公務員ジャンパー内藤智文選手に県の特産品贈呈今年W杯で初優勝さらなる進化へ！これからの意気込み語る（山形） ＪＡ全農山形折原敬一会長「山形県が誇るつや姫をしっかり食べていただいて、次の