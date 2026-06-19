All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、栃木県在住45歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ずん年齢・性別：45歳・女性同居家族構成：本人、夫、長女、次女居住地：栃木県住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）職業：会社員世帯年収：本人300万円、配偶者800万円現預金：500万円リスク資産：2000万円リスク資産の種類：投